Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 104,79 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 104,79 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 104,60 USD. Mit einem Wert von 106,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 978.050 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,09 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 21,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,239 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.057,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,64 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,54 USD je Netflix-Aktie.

