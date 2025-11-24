Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Abend
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Netflix. Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 104,39 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,39 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 105,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 103,32 USD. Mit einem Wert von 104,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.995.791 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 134,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 22,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,239 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.057,33 USD.
Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
Netflix-Aktie dennoch tiefer: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Netflix
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen