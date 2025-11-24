DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Abend

24.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Abend

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Netflix. Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 104,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
90,47 EUR -0,37 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,39 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 105,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 103,32 USD. Mit einem Wert von 104,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.995.791 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 134,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 22,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,239 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.057,33 USD.

Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

Netflix-Aktie dennoch tiefer: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen