Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Abend

So entwickelt sich Netflix

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Netflix. Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 104,39 USD.

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,39 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 105,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 103,32 USD. Mit einem Wert von 104,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.995.791 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 134,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 22,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,239 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.057,33 USD.

Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

Netflix-Aktie dennoch tiefer: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet