Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend gesucht

Die Aktie von Netflix zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1.099,45 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1.099,45 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 1.102,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.100,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 663.332 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 747,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 46,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 5,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,44 USD fest.

