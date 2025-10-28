DAX24.316 ±0,0%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.713 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,17 -2,4%Gold3.964 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursentwicklung

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

28.10.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
946,60 EUR 8,30 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.104,60 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.116,57 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.094,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 304.575 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 17,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2024 (747,99 USD). Mit einem Kursverlust von 32,28 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.249,17 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 21.10.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 5,87 USD gegenüber 5,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen