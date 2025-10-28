Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.104,60 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.116,57 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.094,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 304.575 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 17,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2024 (747,99 USD). Mit einem Kursverlust von 32,28 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.249,17 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 21.10.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 5,87 USD gegenüber 5,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

