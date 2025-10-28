DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend gesucht

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1.105,28 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 1.105,28 USD. Bei 1.116,57 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.094,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 595.446 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 17,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2024 bei 747,99 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 32,33 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.249,17 USD.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,64 Mrd. USD – ein Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 25,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

