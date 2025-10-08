Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochabend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 69,23 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 69,23 USD zu. Die Nike-Aktie legte bis auf 69,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 68,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 790.910 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 84,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 32,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,88 USD an.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 30.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
