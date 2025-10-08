Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 68,92 USD.

Bei der Nike-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 68,92 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 69,16 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 68,71 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 361.633 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,76 USD. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 22,98 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,14 Prozent.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

