Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 73,98 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 73,98 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 75,45 USD. Bei 75,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 730.402 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 22,49 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,33 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.
Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
