Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 74,49 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,49 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,89 USD an. Bei 74,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 142.188 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 29,82 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Aktie aus.

