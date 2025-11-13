Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 65,74 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 65,74 USD. Bei 65,87 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 587.584 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 20,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Abschläge von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

