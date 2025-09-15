Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 72,68 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 72,68 USD. Bei 72,10 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 72,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 474.146 Stück.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,07 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

