DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1861 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Kursverlauf

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend

16.09.25 20:24 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 72,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
61,08 EUR -0,78 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 72,68 USD. Bei 72,10 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 72,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 474.146 Stück.

Bei einem Wert von 90,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,07 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen