Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 67,06 USD.

Die Nike-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 67,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,97 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 748.219 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,76 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 20,88 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,04 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

