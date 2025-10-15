Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 68,66 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 68,66 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 69,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,58 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 905.185 Aktien.

Bei einem Wert von 84,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 19,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 30.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,61 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

