Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 69,19 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 69,19 USD zu. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,51 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256.623 Nike-Aktien.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 84,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie.

Am 30.09.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

