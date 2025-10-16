Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 68,31 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 68,31 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 68,16 USD. Bei 68,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 201.550 Nike-Aktien.

Bei 84,76 USD erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2025 mit 1,57 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,55 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Am 30.09.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

