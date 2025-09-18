Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit Abschlägen

Nike im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 71,23 USD abwärts.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 71,23 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 70,75 USD. Bei 72,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.665.176 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. 27,23 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 36,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,78 USD für die Nike-Aktie.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11,12 Mrd. USD, gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,91 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

