Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 75,82 USD.

Die Nike-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 75,82 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,70 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 401.399 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 19,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 31,05 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 83,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 26.06.2025. Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

