Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Abend auf rotes Terrain

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 62,61 USD nach.

Um 20:08 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 62,61 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,04 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,51 USD. Zuletzt wechselten 535.534 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 16,50 Prozent sinken.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 84,50 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

