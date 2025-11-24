DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Nachmittag ausgebremst

24.11.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,27 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
53,97 EUR -0,88 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,27 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 62,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 191.843 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Gewinne von 32,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Abschläge von 16,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,56 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 30.09.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

