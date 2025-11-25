Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Abend an Boden

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 63,65 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 63,65 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 64,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 677.700 Nike-Aktien.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 82,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 22,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 21,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 84,50 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,65 USD je Nike-Aktie.

