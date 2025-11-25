DAX23.462 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 62,89 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 62,89 USD zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 63,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,23 USD. Zuletzt wurden via New York 167.243 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 84,50 USD angegeben.

Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

