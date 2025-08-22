DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.320 -0,7%Nas21.506 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit positiven Vorzeichen

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 79,59 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 79,59 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,16 USD aus. Bei 78,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 583.721 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 13,86 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,31 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,22 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 26.06.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,62 Mrd. USD gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

