Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,36 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 26,36 EUR. Bei 26,46 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 19.644 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,41 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,77 EUR an.

Am 04.11.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,929 EUR je Aktie.

