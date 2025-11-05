Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 26,54 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:49 Uhr 2,1 Prozent. Bei 26,88 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.748 Nordex-Aktien.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,26 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 60,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,084 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,10 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

