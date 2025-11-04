Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Nordex im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 24,98 EUR ab.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 24,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 24,74 EUR. Bei 25,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 50.864 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,064 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,77 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 31.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,866 EUR in den Büchern stehen haben wird.

