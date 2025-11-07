DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
So entwickelt sich Nordex

Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Freitagnachmittag zu

07.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,76 EUR 0,12 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 27,74 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,96 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.076 Nordex-Aktien.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,22 Prozent.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nordex am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,964 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
