Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 27,92 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 27,92 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 27,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 170.336 Aktien.

Bei einem Wert von 27,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 166,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,86 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,71 Mrd. EUR.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,964 EUR je Aktie belaufen.

