Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 26,64 EUR.

Nordex AG
27,00 EUR 1,00 EUR 3,85%
Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 26,64 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 26,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.997 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 2,27 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 60,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,084 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,53 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nordex am 31.03.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,929 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14:01Nordex Equal WeightBarclays Capital
13:01Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:46Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:46Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14:01Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

