Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Nordex

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 27,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,00 EUR. Bisher wurden heute 311.882 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 28,00 EUR. 1,08 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 164,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte Nordex die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie letztlich unbewegt: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen