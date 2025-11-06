DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
So bewegt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag fester

06.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 27,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,62 EUR 0,86 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,00 EUR. Bisher wurden heute 311.882 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 28,00 EUR. 1,08 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 164,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte Nordex die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie letztlich unbewegt: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:01Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen