Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,82 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 27,82 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 27,96 EUR. Bei 27,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.654 Nordex-Aktien.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 28,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Abschläge von 62,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Nordex gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,71 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nordex am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Aktie aus.

