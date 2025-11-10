DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Blick auf Nordex-Kurs

Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Montagmittag fester

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 27,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,56 EUR 0,34 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 27,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.183 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 28,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 159,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2027 erwartet.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,964 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Nordex-Aktie letztlich unbewegt: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

