Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Montagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 27,20 EUR zu.
Um 11:47 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 27,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.183 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 28,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 159,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.
Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2027 erwartet.
In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,964 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung
Nordex-Aktie letztlich unbewegt: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
