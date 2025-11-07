Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag schwächer

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,48 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 27,48 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 27,42 EUR. Bei 27,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 16.782 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 28,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 1,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit Abgaben von 61,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,53 EUR an.

Nordex gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Nordex-Aktie letztlich unbewegt: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor