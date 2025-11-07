DAX23.625 -0,5%Est505.589 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
Nordex im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag schwächer

07.11.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,88 EUR 0,24 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 27,48 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 27,42 EUR. Bei 27,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 16.782 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 28,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 1,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit Abgaben von 61,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,53 EUR an.

Nordex gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

