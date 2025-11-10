DAX23.923 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,22 +0,8%Gold4.081 +2,0%
Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Montagvormittag ins Plus

10.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 27,60 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 27,60 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,66 EUR an. Bei 27,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.780 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Nordex ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,71 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nordex.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,964 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

