Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag kaum verändert

Die Aktie von Nordex zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Nordex-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie um 11:36 Uhr im XETRA-Handel bei 24,26 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 24,56 EUR zu. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 23,86 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 187.868 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 24,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 131,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,27 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

