Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,94 EUR ab.

Die Nordex-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 23,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.193 Nordex-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 128,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,047 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,27 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika