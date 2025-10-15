Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,72 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 23,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 23,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,88 EUR. Zuletzt wechselten 141.425 Nordex-Aktien den Besitzer.
Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 3,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 55,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,27 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Nordex-Aktie.
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient
Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
