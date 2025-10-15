DAX24.213 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

15.10.25 12:04 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,84 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,72 EUR -0,12 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 24,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.569 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 24,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 3,02 Prozent Luft nach oben. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,27 EUR aus.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
