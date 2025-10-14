Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 23,88 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 23,88 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 24,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 317.936 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 2,77 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 56,11 Prozent sinken.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,047 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

