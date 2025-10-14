DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Aktienkurs aktuell

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag im Minusbereich

14.10.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 23,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,80 EUR -0,40 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 23,88 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 24,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 317.936 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 2,77 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 56,11 Prozent sinken.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,047 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
12:26Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
