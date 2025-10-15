Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 23,92 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 23,92 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 24,02 EUR. Bei 23,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 8.483 Stück.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,68 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 56,19 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,047 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,27 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,687 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

