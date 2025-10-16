DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.693 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

16.10.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 23,40 EUR ab.

Nordex AG
23,60 EUR 0,10 EUR 0,43%
Um 15:52 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 23,40 EUR ab. Bei 23,12 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,40 EUR. Bisher wurden heute 169.185 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 4,96 Prozent zulegen. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 55,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

