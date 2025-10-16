Nordex Aktie News: Nordex fällt am Vormittag

Kurs der Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 23,36 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 23,36 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 23,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.711 Nordex-Aktien.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,14 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 55,14 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,27 EUR je Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,687 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika