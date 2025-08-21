Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag stabil

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,64 EUR.

Mit einem Wert von 21,64 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie um 09:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 21,64 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 21,50 EUR. Bei 21,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 29.314 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 8,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,037 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

