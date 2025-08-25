Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursabschlägen

Nordex im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 21,34 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 21,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 21,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.726 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 9,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 103,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

