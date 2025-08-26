Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 21,40 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 21,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 21,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173.818 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 8,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 104,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,692 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

