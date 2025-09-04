Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 103,78 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 103,78 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 103,62 CHF. Bei 103,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.035.765 Novartis-Aktien.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,62 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit Abgaben von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August