Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 102,02 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 102,02 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 101,92 CHF ein. Bei 102,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 54.671 Aktien.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 104,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,55 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 20,51 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,12 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2028 10,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

