Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 101,96 CHF.

Um 11:47 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 101,96 CHF ab. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,56 CHF nach. Bei 102,06 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 231.495 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,62 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,12 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,38 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 10,60 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

