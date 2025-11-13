DAX24.226 -0,6%Est505.790 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit positiven Vorzeichen

13.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 105,34 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
105,32 CHF 0,62 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 105,34 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 105,46 CHF. Bei 105,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 455.315 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,37 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,13 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
