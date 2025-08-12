Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 97,34 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,34 CHF. Bei 97,27 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,37 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.232 Novartis-Aktien.
Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 97,75 CHF.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung
Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen