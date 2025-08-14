DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

15.08.25 09:27 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

15.08.25 09:27 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 98,95 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 98,95 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 99,09 CHF. Bei 98,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.237 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,04 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
18.07.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

